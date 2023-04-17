مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.. يوسف يهدد سهام عز الرجال بالقتل

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل كشف مستعجل أحداثا مثيرة ومفارقات غريبة، حيث انقلبت العصابة على الدكتور سهام - محمد عبد الرحمن- إذ هدده يوسف- مصطفى خاطر- بالقتل حتى لا يفضح أمره بعد أن اعترف له بجرائمه.

وحاول سهام الدفاع عن نفسه، وقرر أن يتخلص من يوسف بأن يضع له السم في الشاي لكن نفسه لم تطاوعه على ذلك فقد اعترف له بما كان سيفعله، ليرد عليه يوسف: «أنت طيب أوي يا سهام وما تستحقش القتل»، إلا أن مودي الجزاز- محمد لطفي- أصر على قتل الطبيب النفسي.

الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

وأثناء أحداث الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل، سرق الدكتور سهام عز الرجال- محمد عبد الرحمن- عقد الشقة من زوجته - لي لي- إلهام وجدي، بعد أن طلقها، واتفق مع يوسف - مصطفى خاطر- لتنفيذ الجريمة، واقتحمت زوجته الشقة وأمسكته متلبسا بالسرقة، فسددت له عدة ضربات تسببت في حدوث تشوهات وكدمات في وجهه.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

واعتذر سهام لزوجته علي سرقة عقد الشقة، ليفاجأ بأنها جهزت له العقد، ليذهب به سهام لوالده وهي لم تصدق ذلك فتغير وجهة نظرها حول لي لي قائلة: «طلعت طيبة أوي وأنا كنت ظالماها» وذهبت إلي شقتها لتتصالح معها وأخبرتها بأنها هي أيضا تحبها، ونصح سهام عاليا شقيقته تفسخ خطوبتها مع يوسف بسبب جرائمه التي ارتكبها.

مسلسل كشف مستعجل

قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.