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مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

كتب:

محمد بركات
04:43 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
أسلحة نارية

أسلحة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء «أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، محكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا أبرزها سرقة بالإكراه، شروع في قتل، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية، وذلك حال تواجده بمحل إقامته في دائرة مركز شرطة البداري بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، و8 خزائن، وبتفتيش مسكنه عُثر على 6 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش و8 فرد محلي وكمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام وكمية من مخدر الهيروين و3 هواتف محمولة.

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بقلم محمد بركات