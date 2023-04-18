«الوطنية للطوارئ»: ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء ارتفاع كبير في درجة الحرارة، على كافة أنحاء المحافظة تجاوزت فيها لأول مرة هذا العام 36 درجة مئوية للعظمي في اليوم الـ27 من شهر رمضان المبارك.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية من استمرار ارتفاع درجة الحرارة لمدة يومين متواصلين تستمر حتى غدا الأربعاء ليبدأ بعدها انخفاض تدريجي في الحرارة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

الشبكة الوطنية: الحرارة تجاوز 33 درجة غدا

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، فإن درجة الحرارة غدا الأربعاء تتجاوز 33 درجة حرارة تقريبا في استمرار لارتفاع درجات الحرارة لليوم الثاني علي التوالي.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيا لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية اعتبارا من الخميس لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 14 درجة تقريبا في بعض المحافظات.

مطالبات بتناول المياه بعد الإفطار

وطالبت الشبكة الوطنية المواطنين بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس في أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة إلي جانب ضرورة تناول السوائل والمشروبات الباردة بعد الإفطار والإكثار من تناولها حتي السحور.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية حذرت الهيئة من ارتداء الملابس الصيفية وخاصة للأطفال خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد مشيرة إلي أنه يمكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية او اصطحاب جاكيت خفيف أثناء الخروج ليلا.