حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة.. ومحام يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وبالفحص تبين قيامه بغسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية، والسيارات والدراجات النارية، وقدرت بـ5 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهمين

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنّ المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.