مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27.. محمد محمود يطرد الحسيني

استكملت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، بزيارة «سامح» آدم الشرقاوي و«سماح» مايان السيد، عمهم «سمير المسيطر» محمد محمود في مصنعه الخاص بالسباكة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 بطولة يسرا

شهدت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، مشادة بين «الحسيني» أوتاكا، و«جاكي» إيمان السيد، التي على أثرها قام سمير المسيطر بطرد الحسيني بسبب فشله الدائم في عمله.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 إخراج عمرو صلاح

استقبلت الدكتورة سميحة «بويكا» عنبة في منزلها خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 لكي تشكره على كل ما فعله معهم منذ وصولها من كندا لاستلام ميراث زوجها.

وأوضح بويكا خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، أن ما فعله ليس بجديد على أولاد البلد الذين لديهم شهامة، مطالبا إياها بعدم طلب سيارته مرة أخرى في مشاويرها.