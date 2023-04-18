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مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27.. سمير المسيطر يطلب من يسرا زيارته

كتب:

محمود الرفاعى
05:02 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
يسرا

يسرا

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، بكشف «أكرم» محمد ثروت للدكتورة «سميحة» يسرا، أن الأموال التي تم صرفها عليها منذ أول وصول للقاهرة كانت من «مصطفى» بيومي فؤاد وليس ماله الشخصي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 اخراج عمرو صلاح

وقامت «جاكي» إيمان السيد، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، بتنظيف محل السباكة الخاص بسمير المسيطر.

وأقنع أكرم وفوقية، سميحة؛ بأخذ سلفة من سمير المسيطر في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، وقام سمير بالاتصال بسميحة وطلب منها زيارته في مصنعه الخاص بالسباكة.

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