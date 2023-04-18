قارئ قرآن وابنه يقبلان قدم والده أثناء حفل بالمنوفية: حفظنا كتاب الله

صعد إلى منصة الشرف ليتسلم مع ابنه جائزة حفظ القرآن الكريم، ولكنه فاجأ الجميع في قاعة الاحتفالات بنزوله على ركبتيه برفقة ابنه لتقبيل قدم الشيخ الذي حفظهما القرآن الكريم وهو والده في نفس الوقت، وسط فرحة وسعادة من الحضور بهذا الموقف في حفل تكريم حفظة القرآن بالمنوفية.

قارئ قرآن يقبل قدم والده في المنوفية

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في قرية أبو رقبة بمركز أشمون بالمنوفية، شهد هذه اللقطة التي أثرت في نفوس الجميع، ففجأة تجمع الجد وهو الشيخ عبد الحليم محمد إبراهيم قارئ القرآن الكريم، وابنه القارئ الشيخ أحمد عبدالحليم، وحفيده عبدالحليم أحمد عبدالحليم، في لوحة رائعة أثارت إعجاب الجميع ونالت محبتهم نظرا لحسن تربية الأبناء وتقديرهم للكبير أولا، ومعلمهم في حفظ القرآن ثانيا.

تأثر الحضور بالموقف والتصفيق والزغاريد

«أول مرة والدي يحضر معانا حفل أبو رقبة لتوزيع جوائز حفظة القرآن الكريم، ولم أفكر أو أرتب لتنفيذ الموقف، وإنما وجدت نفسي أثناء الصعود للمنصة قمت بالنزول على الأرض وتقبيل قدم والدي أنا وابني»، بهذه الكلمات بدأ القارئ أحمد عبدالحليم حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن والده هو من حفظه كتاب الله منذ صغره، «والدي كان بيقسوا عليا جدا بسبب حفظ القرآن، ولما كبرت فهمت إن دا لمصحلتي».

وأضاف «عبدالحليم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما قام به هو وابنه بتقبيل قدم والده، ما هو إلا جزء صغير من رد الجميل، «أقل ما يجب أن أقوم به لرد الجميل، حيث إنني اندفعت فجأة لتقبيل قدم والدي»، مؤكدا أن القاعة بالكامل كانت تصفق وانطلقت الزغاريد بعد هذا الموقف، موضحا «والدي يستحي دائما، وكان محرج جدا من الموقف ولكنه كان سعيدا وفرحا من قلبه بما فعلته».

وقال عبدالفتاح طارق، أحد حضور الحفل، لـ«الوطن»، إن المشهد أثر بشدة في جميع الحاضرين من أهالي قرية أبو رقبة مركز أشمون بالمنوفية، مؤكداً أن هذا الموقف ليس بجديد على أهل القران الكريم الذين دائما ما يضربون المثل والقدوة في المحبة وتقدير المعلم.