مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27.. سمير يطلب يد يسرا

يزور سمير في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، سميحة في المنزل وتبدو عليه الرغبة في التقرب من سميحة مستخدما أبنائها ويطلب يدها للزواج وتتفاجأ سميحة بطلبه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 بطولة يسرا

يتواجد حسام في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 لحل مشكلة سماح وصديقه علي ويطلب من سماح الهدوء وعدم البكاء ويخبر علي وصديقته بعمل محضر تعدي ولكنه يتراجع لعلمه أن علي بويكا شخص شهم، ترد سميحة على طلب سمير بالصفع على خده وتصفعه جاكي على خده الآخر جزاء تصرفه المشين تجاه سميحة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27 إخراج عمرو صلاح

يذهب حسام في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 27، مع سماح ويخبر والدتها أن تربيتها في الخارج أثرت عليها خاصة تعاملها مع الآخرين، تبكي سماح وتشتكي لوالدتها وتحاول سميحة تهدئتها وتطلب منها أن تجعل الحب دافعا لتكون شخصية قوية.

وتطلب سميحة من سامح الاتصال بأكرم وفوقية وطلب حضورهم.