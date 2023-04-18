مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26.. إيزابيلا ترفض نطق اسم الجدة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي يعرض يوميا على قناة cbc أحداثًا مشوقة، خاصةً بعد استمرار المشاهد بين سماح وحسام، وظهور إيزابيلا صديقة الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26..إيزابيلا ترفض نطق أسم الجدة

تقابل إيزابيلا، التي تجسد دورها الفنانة ليلي عزب العرب، في الحلقة 26، سميحة وأكرم وفوقية ببرود، نظرا لانقطاع علاقتها مع سوسو بسبب خلافات بينهم وترفض حتى ذكر اسمها أمامهم، وتحكي إيزابيلا لسميحة سبب الخلاف بينها وبين الجدة سوسو وتؤكد فوقية أنّ إيزابيلا معها حق.

مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

وتعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.