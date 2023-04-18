«الصحة العالمية»: الإمدادات الطبية بالسودان في طريقها للنفاد

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، طرفي الصراع في السودان، الثلاثاء، لإتاحة الوصول إلى المنشآت الطبية لجميع من يحتاجون إلى الرعاية، محذرًا من نقص الإمدادات وأفراد الطواقم الطبية في العاصمة الخرطوم.

أهمية إتاحة الوصول للمنشآت والأدوات الصحية

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال بيان إعلامي «أريد أن أكون واضحا: يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المنشآت الصحية لجميع المصابين ومن يحتاجون إلى رعاية طبية».

وجاءت هذه التصريحات بعد اتصال بين وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكين وقائدي الطرفين في السودان أدت إلى هدنة مدتها 24 ساعة، وسط تحذيرات أممية من الوضع الإنساني.

وأشار تيدروس، إلى أن بعض المستشفيات أغلقت أبوابها بالفعل أو أوشكت أن تغلقها بسبب الهجمات ونقص الطواقم والإمدادات الطبية وسط نهب لبعض المنشآت الصحية، واستخدام بعض منها في أغراض عسكرية.