ضبط 15 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ 3 مدن بالغربية

في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضبط الأسواق، بالتزامن مع أعياد الربيع، وشم النسيم، والحفاظ على سلامة المواطنين، تمكنت من ضبط 15 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامي داخل 3 مدن.

إخطار بضبط 15 طن

وكانت المهندسة حنان عمران مدير عام فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، تلقت إخطاراً يفيد بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، من الرنجة، والجبن، والكريمة والنسكافية، والبرجر والسجق، والمخللات الغير صلاحة للاستهلاك الآدامي داخل مدينة كفر الزيات وطنطا وزفتي.

ضبط مواد غذائية بـ 3 مدن

وجاءت المضبوطات علي النحو التالي.

- 11 طن ونصف مخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي.

- 2 طن رنجة غير صالحه للاستهلاك الأدمي.

- نصف طن جبنه مغشوشه وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود فوق أكسيد الهيدروجين H2o2.

- نصف طن كريمة نسكافية وشوفان منتهيه الصلاحية.

- نصف طن برجر وسجق ولحم مفروم غير صالح للاستهلاك الأدمي.

داخل عدة محلات بمدينة كفر الزيات وطنطا وزفتي بمحافظة الغربية، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

أعلى معايير السلامة والصحة

حيث أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.