«حياة كريمة» يقدم مبلغا ماليا لـ«صيدلية» تساعد غير القادرين (فيديو)

قدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، المساعدة لصيدلية تساعد غير القادرين، حيث قال أيمن مصطفى مقدم البرنامج لصاحب الصيدلية: «إحنا جينالك على السمعة الطيبة لأن أهل الخير دلوني عليك، وقالوا إنك بتعمل خير كتير».

وقال صاحب الصيدلية: «الناس هنا طبقات مختلفة، ففيه ناس ظروفها متوسطة وأخرى صعبة، وثالثة لا تستطيع شراء العلاج»، لافتا إلى أن أكثر الأدوية التي يتم الطلب عليها بشكل مستمر «الضغط والكانسر والسكر والقلب»، موضحا أن أدوية الكانسر سعرها غالٍ.

بعض الحالات امتنعت عن شراء الأدوية لغلاء ثمنها

وأكد صاحب الصيدلية أن بعض الحالات امتنعت عن شراء الأدوية لغلاء ثمنها والبعض يشتري شرائط بدلا من العلب، لافتا إلى أن أي مريض يطلب علاج ولا يملك ثمنه أعطيه العلاج وانتظر الدفع في أي وقت، حتى لو مر عام على ذلك، ولازم نصبر على بعض.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وفي نهاية الحلقة أعطى أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة لصاحب الصيدلية، كما أعطاه مبلغا ماليا للمساهمة في سداد ديون المرضى في ثمن العلاج.