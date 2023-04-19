تحذيرات للمسافرين في العيد.. تعرف على السبب

تحذيرات للمسافرين في العيد، بسبب ما يشهده الطقس من يوم السبت المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، من ظواهر جوية، تستوجب من المسافرين على الطرق الحذر، واتباع النصائح التي تصدرها الأرصاد الجوية، والإدارة العامة للمرور في هذا الصدد.

التحذيرات للمسافرين ثاني وثالث أيام العيد، الذين يسيرون على معظم الطرق بالمحافظات، سواء فى محافظات شمال البلاد أو جنوبها، وتستمر هذه التحذيرات على مدار ثلاثة أيام، حتى الاثنين المقبل.

تحذيرات للمسافرين فى العيد

تشهد العديد من الطرق، التي تتجه من وإلى، العديد من محافظات الجمهورية، تكون الشبورة المائية صباحا، ما يؤثر بالسلب على أداء وسير قائدي السيارات، خاصة إن كانت تلك الشبورة كثيفة، وتطلق هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات، من الشبورة، وضرورة توخى الحذر، وتهدئة السرعة، عن السير على الطرق التي تظهر عليها الشبورة.

إرشادات لقائدي السيارات

وتوجه الإدارة العامة للمرور، إرشادات متعددة للتعامل مع الشبورة المائية خلال السير، منها إضاءة كل أنوار السيارة، لتكون ظاهرة للغير، وتشغيل المساحات بصفة مستمرة، وعدم التوقف في نهر الطريق، وعند التعرض لعطل، يتم سحب السيارة على جانب الطريق، ووضع مثلث الإنذار.

الطرق التي تشهد تكون شبورة مائية

تحذيرات للمسافرين فى العيد، تأتي بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ذلك من يوم السبت المقبل حتى الاثنين.

نشاط حركة الرياح

يشهد طقس أيام السبت والأحد والاثنين، نشاط حركة رياح، على بعض مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، وجنوب البلاد على فترات، ما يستوجب على المسافرين، اتخاذ الحيطة نحو تلك الظاهرة، وارتداء الملابس المناسبة للمناطق التي يقصدونها.