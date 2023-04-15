تحذيرات للمسافرين على الطرق اليوم: هدي السرعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات شديدة للمسافرين على الطرق من طقس اليوم السبت 15 أبريل بسبب التقلبات الجوية، والشبورة المائية والتي تكون مستمرة من اليوم وخلال الأيام المقبلة.

الشبورة المائية على الطرق بالمحافظات

ويتأثر المسافرون وقائدو السيارات على الطرق الرئيسية بسبب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، لذا هناك تحذيرات شديدة للمسافرين على الطرق لتفادي وقوع حوادث أو مشاكل بسبب الرؤية على الطرقات.

طرق تشهد الشبورة المائية

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطرق التي تشهد تكون شبورة مائية هي: من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء

كذلك تتكون الشبورة المائية صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

ويصاحب تكون الشبورة المائية على هذه الطرق نشاط في حركة الرياح، حيث تسجل على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة 30كم/ساعة، الوجه البحري ومدن القناة 26كم/ساعة، السواحل الشمالية الغربية 32كم/ساعة، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26كم/ساعة، وشمال الصعيد 20 كم/ساعة.

نصائح للسير على الطرق

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح عند تواجد الشبورة على الطرق، منها اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية مثل تشغيل المساحات بشكل مستمر، وإضاءة كافة أنوار السيارة، واستخدام الكشافات المضادة للشبورة، وعدم التوقف في نهر الطريق لأى سبب من الأسباب، وضبط المسافات بين السيارات على الطريق والحفاظ على مسافة أمنة، والسير بهدوء وبسرعة مناسبة لكثافة الشبورة.