الحلقة 27 من يحيى وكنوز 2.. الظهور للملك خفرع والحديث عن أبوالهول

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل يحيى وكنوز 2 إجراء الدكتور عجيب اختبار ليحيى حتى يتأكد من أنه لن يغدر به، حيث قال الدكتور عجيب، إنّه سيطلب من يحيى توصيله للبردية الأصلية التي رُسمت فيها المنحوتة الكاملة لأبو الهول، وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى أنه لو لم يساعده في الحصول على البردية، فإنه سيؤذيه.

ومع بداية الحلقة الـ27 من المسلسل ظهرت خطة بطل العمل يحيى في ظهوره للملك خفرع من أجل الحديث معه كما جرى مع ملوك سابقين في الحلقات السابقة، بينما ناقشت حلقة اليوم، من المسلسل أشهر المعتقدات عند المصريين القدماء ومنها أن «الجسد على هيئة إنسان والرأس حيوان»

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.