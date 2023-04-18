مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. الملك خفرع يقرر بناء هرم (فيديو)

في مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. تحدث الملك خفرع عن عظمة الحضارة الدولة المصرية، وأكد أنه طالما استمرت مصر في البناء والتقدم، فإن الخطر سيظل موجودا، إذ أن استقرارنا بالنسبة للأعداد كابوس، وتفوقنا العسكري معناه هزيمتهم، مشيرًا إلى أنّ الملك سنفرو والد الملك خوفو بنى حضارة عظيمة وخلد اسمه، لذلك قرر أن يبني هرما خاص به.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26

وتحدث سينو عن الملك خفرع، وقال إنه كان يحرص على تأمين حدود الدولة المصرية، ومنها الحدود الغربية، وعندما وصلته أخبار باستعداد بعض القوى للهجوم، قرر مهاجمتهم في أماكنهم.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 22 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.