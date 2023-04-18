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مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. الدكتور عجيب ينوي اختبار «يحيى» (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
05:58 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
يحيي

يحيي

شهد مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 26 إجراء الدكتور عجيب اختبار ليحيى حتى يتأكد من أنه لن يغدر به.

مسلسل يحيي وكنوز 2 الحلقة 26 

قال الدكتور عجيب، إنه سيطلب من يحيى توصيله للبردية الأصلية التي رُسمت فيها المنحوتة الكاملة لأبو الهول، وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى أنه لو لم يساعده في الحصول على البردية، فإنه سيؤذيه.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC 

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

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بقلم شريف سليمان