مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. الدكتور عجيب ينوي اختبار «يحيى» (فيديو)

شهد مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 26 إجراء الدكتور عجيب اختبار ليحيى حتى يتأكد من أنه لن يغدر به.

مسلسل يحيي وكنوز 2 الحلقة 26

قال الدكتور عجيب، إنه سيطلب من يحيى توصيله للبردية الأصلية التي رُسمت فيها المنحوتة الكاملة لأبو الهول، وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى أنه لو لم يساعده في الحصول على البردية، فإنه سيؤذيه.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.