علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ هاشم هيبة كان ملك المساحات في عالم التلاوة

تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في حلقة اليوم من برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة «الناس»، شخصية المقرئ الراحل الشيخ هاشم هيبة، وقال: «كان الشيخ هاشم هيبة ملك المساحات، وله بصمة واضحة في عالم التلاوة، حيث إن صوته العريض المميز وقدرته الفائقة على استخدام موهبته الصوتية جعلته في هذا المقام وهذا الاسم، ملك المساحات القرآنية».

حبيب الشيخ رفعت

وأضاف علي جمعة، في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل: «الشيخ هاشم هيبة كان حبيب الشيخ محمد رفعت، والشيخ هاشم هيبة من مواليد 1917 في قرية من قرى كفر شكر، وحفظ القرآن وهو في عمر الـ7 سنوات، وهذا يؤكد نبوغه ونضجه العقلي المبكر».

نقلة في تلاوة كتاب الله

وتابع: «عندما نزل القاهرة كان أستاذه الشيخ عامر بن عثمان، والذي كان له فضل على مصر لا يحصى ولا يعد، والذي قام بنقلة نوعية في قضية التعامل مع كتاب الله وفي تلاوة القرآن، والشيخ عامر بن عثمان كان قرآنا يمشي على الأرض وهو عالم يذكرنا بالشيخ محمد المتولي الكبير والذين يلقبوا بشمس القراء».