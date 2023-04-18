رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. شلباية تحبس زوجها داخل القبر

كتب:

مريم جاد
10:20 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

مفاجآت مثيرة جاءت ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، حيث تصاعدت الأحداث بشكل كبير داخل قرية تل شبورة، خاصة ما يتعلق بالخط الدرامي لوفاء عامر «شلباية» التي تعمل في مجال توظيف الأموال.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. وفاء عامر تقتل زوجها

وانتقمت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، من زوجها محمد مهران، بطريقة وحشية، بعد اكتشافها زواجه عليها، وخيانته لها، إذ قررت التخلص منه رغم حبها الشديد له.

وزعمت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، لزوجها بأن هناك ملايين الجنيهات مدفونة في مقبرة، وترغب في الاستحواذ عليها هرباً من أعين الشرطة وعمدة القرية، خاصة بعد فضح أمرها ومطالبتها بالتوقف عن توظيف الأموال.

ودخل محمد مهران خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، بناء على دعوة وفاء عامر، بحثاً على الأموال، لكن سرعان ما أغلقت باب القبر عليها، وسط حالة صدمة وانهيار، إذ حاول الاستغاثة بأحد من أصدقائه إلا أنه فشل في ذلك.

اقرأ المزيد:

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26.. مي عز الدين تكتشف تنازل والدتها عن أرض السوق

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26.. فتحي عبدالوهاب يتعرض للنصب بسبب لقب «بك»

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26.. تخريب محل طه القماش

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26.. رشاد يحاول إقناع راوية بأحقيتها في أرض السوق

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. الدكتور عجيب ينوي اختبار «يحيى» (فيديو)

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 26.. عجيب يفكر في استغلال حديث سينو عن الملك خفرع

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. الملك خفرع يقرر بناء هرم (فيديو)

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. خطة عبقرية لنيل ثقة الملك خفرع

مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. جابر يخضع للتحقيق
بقلم مريم جاد