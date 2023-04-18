مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. شلباية تحبس زوجها داخل القبر

مفاجآت مثيرة جاءت ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، حيث تصاعدت الأحداث بشكل كبير داخل قرية تل شبورة، خاصة ما يتعلق بالخط الدرامي لوفاء عامر «شلباية» التي تعمل في مجال توظيف الأموال.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. وفاء عامر تقتل زوجها

وانتقمت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، من زوجها محمد مهران، بطريقة وحشية، بعد اكتشافها زواجه عليها، وخيانته لها، إذ قررت التخلص منه رغم حبها الشديد له.

وزعمت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، لزوجها بأن هناك ملايين الجنيهات مدفونة في مقبرة، وترغب في الاستحواذ عليها هرباً من أعين الشرطة وعمدة القرية، خاصة بعد فضح أمرها ومطالبتها بالتوقف عن توظيف الأموال.

ودخل محمد مهران خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، بناء على دعوة وفاء عامر، بحثاً على الأموال، لكن سرعان ما أغلقت باب القبر عليها، وسط حالة صدمة وانهيار، إذ حاول الاستغاثة بأحد من أصدقائه إلا أنه فشل في ذلك.