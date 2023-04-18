مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالمنوفية

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي في محافظة المنوفية، اصطدام سيارة نقل بتروسيكل بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، ما أدى إلى إصابة مصرع شخصين وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث طريق مصر إسكندريه الزراعي

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين اصطدام سيارة نصف نقل مع تروسيكل بدائرة المركز، ما أدى إلى مصرع شخصين وهما «م.م.ع» 35 عاما، و«م.ع.ل» 39 عاما، كما أصيب سائق النقل «ك.ع.ا» 46 عاما، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على الجثامين في المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة من مركز بركة السبع

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شخصين وإصابة آخر في حادث اصطدام سيارة نقل بتروسيكل على الطريق الزراعي بقرية طوخ طنبشا التابعة لدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.