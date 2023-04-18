افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الأقصر الخميس المقبل

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عن إقامة منفذ بيع اللحوم «قائم عجالي» بأسعار مخفضة، وذلك يوم الخميس المقبل، بمنطقة النجع الطويل بجوار مصنع الثلج من الساعة الثامنة صباحا، على أن يتم بيع كيلو اللحوم الطازجة فور ذبحها بسعر 200 جنيه فقط، وذلك تحت رعاية أحمد عبد الحميد آدم، أمين أمانة السياحة والآثار بالحزب بالأقصر.

وأكدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، في بيان، أن تنظيم معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر يأتي لمواجهة الغلاء بتعليمات الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

200 جنيه سهر كيلو اللحوم في الأقصر

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن عدة معارض وقوافل لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث سبق وتم تنظيم منفذ بمدينة أسنا ومعرض كبير بمدينة الأقصر بجوار مزلقان القراريش غرب السكة الحديد.

وافتتح الحزب معرضا بقرية الحبيل بمدينة البياضية، كما تم إقامة معرض بقرية الضبعية بمدينة القرنة، وكذلك قوافل وعدد من السيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء محافظة الأقصر، بالإضافة إلى سلسلة قوافل الخير التي تم من خلالها توزيع المواد الغذائية على الفئات المستحقة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار سياسة حزب مستقبل وطن لتخفيف العناء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة الحزب لمكافحة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

تخفيضات السلع الأساسية تصل إلى 30%

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر أن أمانة الحزب تواصل تنظيم معارض وتسيير قوافل بيع السلع الأساسية بسعر مخفض للمواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30%، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق قوافل في مناطق متعددة لبيع السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر بأسعار أقل من السوق، وسبقها قوافل في القرى والنجوع، وجار العمل لإطلاق قوافل أخرى في مختلف ربوع المحافظة.