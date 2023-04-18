تحليق 55 رحلة بالون طائر على متنها 1500 سائح في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تحليق 55 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

رواج سياحي غير مسبوق

وأشار إلى أن البالون شهد هذا الموسم رواجا سياحيا غير مسبوق، بفضل التدفقات السياحية التي جاءت إلى الأقصر مدفوعة بالعديد من الأحداث والفعاليات السياحية العالمية التي شهدتها الأقصر خلال الفترة الماضية وجهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وسلطة الطيران المدني.

فرص عمل لشباب الأقصر

وأوضح أن البالون الطائر يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، ويعد من أهم الأنشطة السياحية التي ساهمت في أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر يعملون في 17 شركة بالون طائر في وظائف مختلفة؛ ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.