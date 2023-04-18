«مستقبل وطن» يفتتح معرض «أهلا بالعيد» بتخفيضات 50% في الأقصر

أعلن الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، افتتاح معرض «أهلا بالعيد» تزامنا مع حلول عيد الفطر، إذ يضم المعرض ملابس وأحذية لجميع الفئات بتخفيض ودعم يصل إلى 50%.

أسعار تناسب جميع الفئات

وقال الدكتور اسماعيل السعدي مرسي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أرمنت، إن المعرض جرى تنظيمه بمركز أرمنت بهدف تخفيف العناء عن المواطنين ودعما للأهالي بأرمنت، حيث جرى تخصيص أقسام بالمعرض لتضم جميع أنواع الملابس وبأسعار تناسب جميع الفئات وأقل من السوق.

وأضاف أن المعرض الذي جرى تنظيمه بقرية أرمنت الوبورات بجوار مسجد الرحمن جنوب الأقصر، يشهد إقبالا متزايدا نظرا إلى بيع الملابس والأحذية بأسعار مخفضة، ويجرى خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة هذه المعارض التي تسهم في مكافحة الغلاء.