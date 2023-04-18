«مستقبل وطن» ينظم أمسية رمضانية لتوعية السيدات في الأقصر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، أمسية رمضانية لتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على القيم في المجتمع بحضور نحو 500 سيدة وفتاة من مدينة القرنة غرب المحافظة، تحت رعاية النائب الدكتور محمد العماري، أمين عام الحزب بمحافظة الأقصر، ووكيل لجنة الصحة.

توزيع 500 عبوة مواد غذائية

وقال علاء الغزالي، أمين مستقبل وطن بمدينة القرنة، إن الأمسية التي استضافها مركز شباب القبلي قامولا تمت بالتعاون بين أمانة الحزب بالقرنة وأمانة المرأة، وعقب انتهاء الأمسية، جرى توزيع 500 عبوة مواد غذائية وحلوى العيد على المستحقات من السيدات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة قافلة الخير التي أطلقها الحزب لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

تكثيف فاعليات التوعية والتثقيف

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لحزب مستقبل وطن وضمن انشطة امانة الحزب بالأقصر لتكثيف فاعليات التوعية والتثقيف تنفيذا لتوجيهات النائب الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

يشار إلى أن أمانة حزب مستقبل وطن بأرمنت، افتتحت أمس، معرض أهلا بالعيد لبيع الملابس والأحذية والشنط بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين.