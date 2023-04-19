«بحوث الأرز» بسخا: كفر الشيخ تستحوذ على ربع المساحة المنزرعة بالمحصول في مصر

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن المحافظة احتلت ربع مساحة المنزرع من الأرز هذا العام، على مستوى المنزرع بمحافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يجعلها سلة غذاء قوية لهذا المحصول العام، الذي يزرع مبكرا بين فصلي الخريف، والصيف.

زراعات مبكرة لمشاتل الأرز في كفر الشيخ

وأشار «الرفاعي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مزارعي الأرز في حقول محافظة كفر الشيخ، قاموا بعمل مشاتل الأرز مبكرا، حيث بلغت المساحة المنزرعة حتى الآن، نحو 246 ألف فدان أرز موزعة على جميع مراكز وقرى كفر الشيخ.

إنتاجية فائقة للأرز الشعير في كفر الشيخ

وأوضح أن فدان الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، ينتج بين 4 و5 أطنان، لافتا إلى أن إنتاجية المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ، بلغت ثلث الإنتاجية، بواقع مليون و600 ألف طن أرز سنويا.