أماكن معارض فرحة العيد بالغربية.. جميع المستلزمات وتخفيضات 30%

حرص المسؤولون بمحافظة الغربية، على إقامة معارض فرحة عيد الفطر، موزعة على مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتضم كل احتياجات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتيسيرًا على المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد الأسبوع الماضي، طالب جميع رؤساء المدن والأحياء والمراكز والجهات المعنية، بسرعة تجهيز معارض فرحة العيد، وتكون في أماكن معارض أهلا رمضان ذاتها.

تخفيضات تصل لـ30%

أشار محافظ الغربية، إلى أن معارض فرحة العيد، يتوفر بها جميع احتياجات عيد الفطر المبارك للأسر، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تيسيرًا على المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، وأن المعارض تتوفر بها ملابس ومفروشات ولعب أطفال، وهدايا ومواد غذائية، وغيرها من مستلزمات عيد الفطر.

أماكن معارض فرحة عيد الفطر

وقرر المسؤولون في محافظة الغربية، أن تكون معارض فرحة عيد الفطر في نفس معارض أهلا رمضان، تيسيرا على المواطنين خاصةً وأنهم أصبحوا على دراية كاملة بأماكن تلك المعارض ووسائل المواصلات لها، وأماكنها كالتالي:

- أرض البوريفاج بمنطقة المعرض بطنطا

- منطقة قحافة بطنطا

- ترعة الشيتي بطنطا

- شارع البحر بالمحلة الكبرى

- شارع البحر بقطور

- بجوار مجلس مدينة زفتى

- بجوار مجلس مدينة السنطة

- معرض بسيون بشارع البحر

- معرض كفر الزيات بجوار مستشفى كفر الزيات

- معرض أهلا رمضان بكفر الزيات بقاعة المناسبات