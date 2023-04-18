وزارة الشباب توزّع 41 ألف قطعة ملابس تحت شعار «يلا نعيّد»

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبادرة «يوم الخير» تحت شعار «يلاّ نعيّد» بمراكز الشباب في محافظات «الإسكندرية - أسيوط - كفرالشيخ -القليوبية - دمياط - بني سويف - المنوفية - الشرقية - شمال سيناء- مطروح - بورسعيد - بني سويف - جنوب سيناء - البحر الأحمر - سوهاج - المنيا -أسوان»، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة المشاركة من أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته مع المشاركين، أنّ المبادرة تأتي في إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا، وفقا لدور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى في المضي قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم شرائح المجتمع المصري.

وأضاف أنّ «يوم الخير» من المبادرات المهمة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب، وتهدف إلى توزيع الملابس على أهالينا في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجا، لتوفير ملابس بأسعار مخفضة، تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

كما وجّه صبحي بالاستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، بمشاركة الأندية وجميع الفئات المعنية، والاستعداد من الآن لتنفيذ المبادرة بعيد الأضحى المبارك.

تجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها

يذكر أنّه تم التجهيز طوال شهر رمضان المعظم بجميع المحافظات، لتجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا قبل عيد الفطر المبارك، وبلغ عدد القطع التي تم توزيعها خلال أولى أيام المبادرة 41 ألفا و55 قطعة ملابس بإجمالي 20 ألف مستفيد حتى الآن، تنفذ المبادرة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، إدارة أندية الفتاة والمرأة.