تحذير من تناول الكحك الكيتو في عيد الفطر.. «متنخدعش فيه»

أيام قليلة ويهلّ علينا أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستعد الأسر المصرية في هذه الأيام لاستقبال العيد الذي يرتبط بالعديد من الأكلات والأطعمة التي تقدم على مدار العيد، خاصة أنواع الكحك والبسكويت والبيتي فور وغيرها، بما تحتويه من مكونات أساسية تعتمد على استخدام كميات كبيرة من السمن والزبد والسكر، ومؤخرا تم طرح أنواع من الكحك الذي يستهدف أصحاب الأنظمة الغذائية ومنها كحك «الكيتو»، وفي هذه الصدد يقدم خبراء التغذية العديد من النصائح لتفادي المشكلات الغذائية بعد انتهاء شهر رمضان.

ضرورة تقسيم الوجبات في الأيام الأولى بعد انتهاء شهر رمضان

وحذر الدكتور هاني جبران استشاري التغذية والأمراض الباطنية، في تصريحات لـ «الوطن»، من الإسراف في تناول الأطعمة بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدا أنه من الضروري تقسيم الوجبات في الأيام الأولى من بعد انتهاء شهر رمضان، حتى لا يحدث ارتباك في المعدة والأمعاء أو تلبك معوي بعد 30 يوما من تعود الجسم على نظام الوجبتين في هذه الأيام.

خبير تغذية يحذر من قلة شرب المياه

ونصح «جبران» بالاهتمام بشرب كميات من المياه وعلى مدار اليوم، تفاديا لحدوث الجفاف، كما أن المياه على زيادة معدل الحرق وهو ما يحد من عوامل زيادة الوزن، كما نصح بتناول القليل جدا من كحك العيد والبسكويت والاكتفاء بقطعة واحدة في أول يوم، محذرا من تناول من الكحك الكيتو الذي يروج له عبر الإعلانات، مشيرا إلى أنه يحتوي على الزبدة، ودقيق الشوفان والأرز، وهو ما ينخدع فيه البعض فيقبل على تناول كميات كبيرة منه، مما يسبب زيادة الوزن.

كما لفت إلى ضرورة على تناول البروتينات والخضروات، خاصة البروتين الحيواني، مشددا على ضرورة تناول البطيخ والكانتلوب والموز بحرص وبكميات قليلة ، لأن هذه الأنواع من الفواكه تسم في زيادة الوزن، مؤكدا أهمية العودة لممارسة الرياضة للحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب السمنة.