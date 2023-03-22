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مصرع 5 مهاجرين وفقدان 28 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

كتب:

أسماء العيسوي
10:28 م | الأربعاء 22 مارس 2023
قارب مهاجرين

قارب مهاجرين

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم، وفقد 28 آخرون في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس.

مصرع 45 مهاجرا في جنوب إيطاليا 

وفي فبراير الماضي، لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، بسبب تحطم قارب صغير كان يقل ما بين 180 إلى 250 شخصا إلى قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وأعلن خفر السواحل والشرطة الإيطالية، في وقت سابق، أن 43 شخصا لقوا حتفهم، بينما نجا 80 آخرون، عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين بالصخور، قرب ساحل بجنوب البلاد.

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بقلم أسماء العيسوي