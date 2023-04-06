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لبلبة: «هفارق الحياة ودوري في مسلسل الكتيبة 101 هيفضل»

كتب:

هاجر عمر
12:06 م | الخميس 06 أبريل 2023
الفنانة لبلبة بمسلسل الكتيبة 101

الفنانة لبلبة بمسلسل الكتيبة 101

أعربت الفنانة لبلبة، عن سعادتها البالغة بمشاركتها بمسلسل الكتيبة 101 مشيرة إلى أنها تقوم بدورها وهي سعيدة وتحزن بعد انتهاء مشاهد التصور لأنها تقدم عملا مهما وعظيما يسرد قصص شهداء الوطن، وسيبقى خالدا حتى بعد رحيلها.

وكشفت الفنانة لبلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين همسة إمام وشريف نور الدين على راديو ميجا إف إم، عن تأثير دور «زاهية» أو «زوزو» الذي تقدمه بمسلسل اكتيبة 101 الذي يعرض ضمن الدراما الرمضانية هذا العام، على جهازها العصبي، إذ أصبحت أكثر حساسية وتبكي وتضحك بسرعة ودموعها قريبة بالحياة العادية بعيدًا عن التمثيل.

الفنانة لبلبة: الكتيبة 101 عمل قيم وكبير

وأكدت الفنانة لبلبة على شعورها بالفخر لمشاركتها بهذا العمل الكبير، حيث إنه يختلف عما قامت به من أدوار كانت تستهدف الجمهور والمسيرة الفنية: «أنا هفارق الحياة ودوري بمسلسل الكتيبة 101 هيفضل».

لبلبة: أنادي على الممثلين بأسماء الشخصيات في الكتيبة 101

وأشارت الفنانة لبلبة، إلى أنها تقوم باستخدام أسماء الشخصيات خلال التعامل مع فريق العمل حتى خارج التصوير، وتعيش بالفعل شخصية «زاهية» أو «زوزو» بالواقع.

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بقلم هاجر عمر