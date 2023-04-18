خطوات نقل ملكية السيارة لشخص آخر.. تتطلب 10 مستندات

كشفت منصة وزارة الداخلية عن خطوات نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل، من أجل التسهيل على مالك المركبة، لمعرفة الأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات ونقلها لمالك جديد.

الوطن تنشر خطوات نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل، وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية في خطوات كالتالي:

المستندات المطلوبة

1- ملف نقل ملكية

2- مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك

3- ورق فحص

4- تأمين إجباري

5- طفاية حريق

6- مثلث وأدوات طبية

7- ضريبة سنة واحدة

8- رخصة القيادة

9- شهادة المخالفات

10- بطاقة رقم قومي

شروط نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل - امتلاك المركبة

إجراءات نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل:

1- يقدم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور

2- اثبات شخصية المواطن ومحل اقامتة (بطاقة الرقم القومي / جواز سفر)

3- ملحق وثيقة التأمين الإجباري التي تغطي المسئولية الناشئة عن حوادث المركبة

4- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلا في حالة الرخصة المنتهية، أما في حالة الرخصة المؤمنة سارية المفعول لا تطلب شهادة بيانات

5- نموذج الفحص الفني للمركبة

6- نموذج للفحص البيئي

7- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة

8- تقديم سند انتقال الملكية في حالة نقل الملكية

9- شهادة براءة ذمة صادرة من النيابة المختصة

10- تسليم اللوحات المعدنية من قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا

11- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة