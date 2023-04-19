الأهالي عن إفطار ساحل العريش: ملحمة شعبية عائلية رفعت شعار «سيناء آمنة»

عايشت «الوطن» تجمع أكثر من 10000 مواطن من أهالي سيناء، لتناول الإفطار على أكبر مائدة إفطار بساحل البحر المتوسط بالعريش، بطول 6 كيلومترات، وسط تجمع من كل الأهالي الذين شعروا بالسعادة والبهجة، وإعلان عبارة واحدة، وهي أنّ سيناء آمنة، رافعين شعار «تعالو شرفونا».

وحضر أكبر مائدة إفطار على ساحل البحر المتوسط بالعريش، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وجهات تنفيذية ونواب ورؤساء أحزاب وجمعيات أهلية ومؤسسات خيرية وشيوخ قبائل سيناء.

وأعرب العديد من الشباب والفتيات من أهالي العريش، عن سعادتهم للتجمع الكبير والراقي الذي شهده ساحل بحر العريش، وكان تجمع أشبه باحتفالية كبيرة جدًا لم تظهر من قبل، والتقط نشطاء من أهالي العريش الصور والفيديوهات الخاصة بالحدث، وتداولوها عبر صفحات «فيس بوك»، ويشتركوا بها في مسابقات عالمية باعتبار أن مائدة الإفطار هي الحدث الأهم والأكبر على مستوى جميع المحافظات المصرية.

إظهار الصورة الحقيقية لأهل سيناء

وأكد رحمي بكير أمين عام حزب حماة الوطن بشمال سيناء، أنّ الاحتفالية الهدف منها هو إظهار الصورة الحقيقية لأهل سيناء من ناحية الكرم واستقبال الضيوف، وذلك بعد عودة الأمن والأمان إلى شمال سيناء.

وقالت سها محمد، من سكان العريش، إنها لأول مرة تشاهد هذا الكم من الأهالي على مائدة إفطار واحدة، وأظهر الحدث للعالم، أنّ شمال سيناء أصبحت خالية تمامًا من الإرهاب، وأكبر دليل هو تجمع أكثر من 10 آلاف شخص على مائدة واحدة على ساحل بحر العريش.

فرحة عارمة بين الأهالي

وقال رائد علي، أحد الشباب المتطوعين، إنه منذ الصباح يجهز منطقة الشاطئ بساحل العريش لاستقبال الضيوف، وسادت فرحة عارمة بين الأهالي، وقد حضر الاحتفالية كبار السن وأطفال وشباب ورجال ونساء، وكانت ملحمة شعبية عائلية على مائدة الإفطار بالعريش.

وقال محمد السويركي أحد أبناء مدينة الشيخ زويد، إنه جاء خصيصًا من الشيخ زويد ليشارك أبناء العريش المائدة، ويظهر للعالم أنّ سيناء الآن أصبحت منطقة خالية من الإرهاب، وأكبر دليل أنّ الآلاف من أهالي سيناء تجمعوا اليوم على الساحل البحر المتوسط بالعريس لتناول طعام الإفطار معًا.

وقال محمد الأيوبي من أهالي العريش، إنّ هذا الحدث أظهر أنّ أهالي العريش وسيناء عمومً، هم مدرسة كرم كبيرة جدًا، ويرحبون بالضيف الذي يأتي إلي سيناء سواء من الأهالي أو من القادمين إليها.

قضاء الصيف في العريش

وذكر خالد محمد، أحد النشطاء من حزب حماه الوطن بشمال سيناء، أن مائدة الإفطار رسالة لأهالي المحافظات الأخرى، أن سيناء أصبحت الآن آمنة، ويمكن للزائرين قضاء الصيف على شاطئ البحر بالعريش، حيث تتمتع سيناء بأجواء جميلة جدًا، ولا ينقصها إلا رؤية الأحباب من ضيوف المحافظات الأخرى.

وقال الشيخ محمد الأخرس من أهالي رمانة، إنه جاء خصيصًا من منطقة رمانة التي تبعد أكثر من 170 كيلومترًا، ليشارك أهالي العريش فرحتهم، وأهل سيناء الصورة الجميلة المعبرة التي تدل على أنّ سيناء أصبحت خالية تمامًا من الإرهاب، وتتطلع أن يزورها الضيوف بعد معاناة كثيرة والآن جاء دور الفرحة والانفراجة.

وقد عبر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن فرحته الكبيرة بهذا الكم من الأعداد من أهالي سيناء الذين حضروا للمشاركة في مائدة الإفطار، وقال إنّ هذه رسالة قوية للجميع الذي يقول إن سيناء بها توترات، مؤكدًا أنّ سيناء آمنة تمامًا، وتستقبل ضيوفها، ويتوقع محافظ شمال أن يكون صيف هذا العام، به إقبالًا كبيرًا وزحامًا على ساحل العريش لأول مرة منذ أكثر من 12 عامًا.