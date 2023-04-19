تكريم حفظة القرآن في المسابقة السنوية بشبرا بمشاركة 720 متسابقا

كرَّم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم بدار مناسبات المسجد الكبير ببيجام حي غرب شبرا الخيمة، التي شارك فيها أكثر من 720 متسابقا على مستوى مدينة شبرا الخيمة، وأشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف، وأجريت على مدار أسبوع كامل.

وأُقيم التكريم، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

التهنئة بليلة القدر وعيد الفطر

هنأ محافظ القليوبية الحضور بليلة القدر، وحلول عيد الفطر المُبارك، داعيا المولى عز وجل، أن يُعيد علينا هذه الأيام المُباركة، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، مُعربا عن بالغ سعادته بمشاركته في الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب من حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

وأكد أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما يحمله من معانى سامية، مشيرا إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم، والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يُحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن.

مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملاً ونصفه وربعه

وكرَّم «المحافظ» الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث في مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه، وذلك بعد اجتياز الإاتبارات على يد لجان من مشايخ وعلماء الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية.

وقدمَّ محافظ القليوبية الشكر لكل من بذل الجهد والوقت في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور، لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن الكريم من قيم نبيلة ومناهج لحياتنا.