تفاصيل تكريم محافظ القليوبية لحفظة القرآن الكريم في 56 قرية بطوخ

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أقيمت بقرى طوخ برعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها وذلك خلال الحفل الذي أقيم بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية ترسا حيث شارك في المسابقة 2500 متسابق يمثلون 56 قرية تابعة لطوخ وأشرف عليها 40 من مشايخ الأوقاف على مدار ثلاثة أسابيع متتالية على مستوى كل وحدة محلية.

فوز 270 متسابقا في أكبر مسابقة بالقليوبية

كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 270 متسابقا بينهم 73 من حفظة القرآن الكريم كاملا بينما فاز 38 طالبا في مستوى ثلاثة أرباع القرآن و60 طالبا في مستوى نصف القرآن و100 طالبا في مستوى ربع القرآن وعدد 25 من ذوي الهمم.

توقير حفظة القرآن الكريم

وأكد محافظ القليوبية خلال الاحتفالية أنه يوقر حفظة القرآن الكريم ويقدرهم مطالبا بضرورة الاهتمام بهم رعايتهم وتشجيعهم علي الاستمرار في الحفظ وإتقان القرآن الكريم ونحن في الشهر الكريم مؤكدا أن محافظة القليوبية تقدر الأطفال من حفظة القرآن الكريم وتكرمهم .

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم علي مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، لافتاً إلى دورهم في المستقبل القريب لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً المولي أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء، موضحاً أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم علي حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

وأضاف محافظ القليوبية أنه دائما حريص على التواجد بين أبنائه من حفظة القرآن الكريم، لأنهم نماذج طيبة تقدم للمجتمع سماحة ووسطية الدين الإسلامي، وهم نتاج أسر طيبة مستقرة، وأن قوة بلدنا تأتي من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، التي تربي النشء والشباب علي الأخلاق الحميدة، والمفاهيم والتعاليم السماوية الصحيحة، بهدف القضاء علي الأفكار الهدامة، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار موضحا أن المسابقات تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم علي حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلي يحتذي به

تكريم الفائزين من ذوي الهمم

وحرص محافظ القليوبية علي تكريم الفائزين من ذوي الهمم من حفظة كتاب الله كاملا وإتقانه بالتجويد والأحكام معربا عن خالص تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح وسلم إليهم الجوائز وشهادات التقدير مطالبا القائمين على المسابقة بالاهتمام بهم وزيادة أعدادهم في النسخ المقبلة.

وأكد النائب أحمد بدوي أنه تم إجراء الاختبارات للمتسابقين على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة على مستوى القرآن الكريم كاملا ونصف وربع القرآن قبل إجراء المسابقة والتصفيات النهائية لها وإعلان الفائزين وان هذه النسخة من المسابقة تختلف شكلا ومضمونا عن سائر النسخ السابقة من المسابقات حيث شهدت تكريم الفائزين المتميزين من حفظة القرآن كاملا فضلا عن زيادة قيمة الجوائز الممنوحة موجها الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة علي ما بذلوه من جهد علي مدار شهر ونصف كامل بدءاً من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين.

وحضر حفل التكريم الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من نواب البرلمان والشيوخ والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات.