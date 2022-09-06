«بايدن» يعلن إنجازاته في «عيد العمال».. وتطورات جديدة في «مار أيه لاجو»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، احتفال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعيد العمال الأمريكي، أمس الإثنين، في ولايتي «ويسكونسن» و«بنسلفانيا»، معلنًا عن إنجازاته الاقتصادية في وجود حشود النقابات، فيما وافقت قاضية أمريكية، عينها الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 2020، على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل «مار أيه لاجو».

ووصف «بايدن»، أحد المعترضين على خطابه في «ويسكونسن» بـ«الأحمق»، وجاء ذلك أثناء قول الرئيس الأمريكي، إن بلاده في حالة صراع من أجل روح الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وخاطب، بايدن، مؤيديه عندما بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد أنصار رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، أن لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا، وتابع بايدن أن الجمهوريين المرددين لشعار «فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» يدمرون الديمقراطية.

Biden responds to heckler: Let him go. Everyone is entitled to be an idiot pic.twitter.com/fFbeiHcMAt — Acyn (@Acyn) September 5, 2022

ووافقت قاضية اتحادية أمريكية، أمس الإثنين، على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» خلال عملية تفتيش غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب «مار أيه لاجو» بفلوريدا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه يُنظر إلى الخطوة على أنها ضربة للمدعين العامين وفوزا لترامب، ويخضع ترامب للتحقيق بشأن مزاعم أخذ وثائق إلى منزله عندما غادر «البيت الأبيض».

وقالت القاضية إيلين كانون في «وست بالم بيتش» بفلوريدا، إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق المصادرة والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي، كما أمرت القاضية الأمريكية، وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتاً.

وكان الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، عين كانون في عام 2020 قبل أشهر من مغادرة الرئاسة «البيت الأبيض».

السماح لمسؤولي المخابرات بمواصلة إجراء مراجعة سرية الوثائق

وأضافت كانون، أنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، ومراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.

ومنحت «كانون»، فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب القانوني ووزارة العدل حتى، يوم الجمعة المقبل، لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.

وأمس الأول الأحد، اتهم ترامب، شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، تدعم أجندة الديموقراطيين، فيما عرض الرئيس السابق، مساعدة شبكة «سي إن إن» المنافسة لتصبح منجم ذهب من خلال التحول إلى شبكة محافظة.

وأوضح دونالد ترامب، على موقع «سوشيال تروث»، أن «فوكس نيوز» تدفع أجندة الديمقراطيين، الذين يزدادون سوءا كل يوم، مشيرا إلى توجيه أسئلة لينة للكثير من الديموقراطيين في مقابلاتهم على عكس الجمهوريين.