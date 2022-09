«بايدن» يعلن إنجازاته في «عيد العمال».. وتطورات جديدة في «مار أيه لاجو»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، احتفال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعيد العمال الأمريكي، أمس الإثنين، في ولايتي «ويسكونسن» و«بنسلفانيا»، معلنًا عن إنجازاته الاقتصادية في وجود حشود النقابات، فيما وافقت قاضية أمريكية، عينها الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 2020، على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل «مار أيه لاجو».

ووصف «بايدن»، أحد المعترضين على خطابه في «ويسكونسن» بـ«الأحمق»، وجاء ذلك أثناء قول الرئيس الأمريكي، إن بلاده في حالة صراع من أجل روح الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وخاطب، بايدن، مؤيديه عندما بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد أنصار رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، أن لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا، وتابع بايدن أن الجمهوريين المرددين لشعار «فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» يدمرون الديمقراطية.

Biden responds to heckler: Let him go. Everyone is entitled to be an idiot pic.twitter.com/fFbeiHcMAt