«واشنطن» تمدد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بروسيا لمدة عام

مددت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بروسيا وسلطة الطوارئ الخاصة بتنظيم رسو وحركة السفن في المواني المنصوص عليها في المرسوم 10371 لمدة عام، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكره بيان نشره موقع الرئاسة «البيت الأبيض».

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن رغم الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا، يحتاج التكتل العسكري إلى نقل المزيد من الأسلحة إلى «كييف».

ستولتنبرج: روسيا تشكل تهديدا مباشرا لأمننا

أشار ستولتنبرج، إلى أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن «الناتو»، مضيفا في اجتماع مؤتمر الحلف حول مراقبة الأسلحة ونزع السلاح، أن المنظومة العالمية للأمن تثير أيضاً قلق التكتل العسكري.

وفي إطار جولته إلى عدة دول بأمريكا اللاتينية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن «موسكو» ستساعد في جعل اقتصاد فنزويلا أقل اعتمادا على نزوات «واشنطن» وألعابها الجيوسياسية، أو بعض اللاعبين الآخرين من المعسكر الغربي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، إلى أن تجربة بلاده مع العقوبات ستكون مفيدة لكاراكاس.

وشدد لافروف، على أن العلاقات بين البلدين صمدت أمام اختبار الزمن ولا تخضع للتقلبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة، أساءت بشكل صارخ استخدام موقف الدولة المضيفة لمقر منظمة الأمم المتحدة بعدم إصدار تأشيرات لجميع أعضاء وفد بلاده.

البرازيل: العقوبات ضد موسكو لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول النامية

وفي الولايات المتحدة، أعربت المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض» كارين جان بيير، عن اندهاش «واشنطن» من لهجة تصريحات البرازيل بشأن أوكرانيا ولا تعتبرها تعكس موقفا محايدا بشأن الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأول الاثنين، قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، عقب محادثات مع لافروف، إن العقوبات ضد «موسكو» لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول النامية.

بدوره، اتهم رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،، وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بالتجسس على حكومة بلاده، مشيرا في مؤتمر صحفي اليومي، إلى العمل على حماية المعلومات من البحرية ووزارة الدفاع.