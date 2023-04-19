محمد صلاح يحتفل بلقاء جعفر العمدة مع ابنه سيف.. ويشاهد الكبير أوي

نشر اللاعب العالمي محمد صلاح، قصة «ستوري» جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، خلال مشاهدته لقاء جعفر العمدة بابنه سيف، ومشاهدته لمسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

وعُرضت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

واعترفت خالة سيف لجعفر العمدة، عن مكان وهواية نجله، حيث كشفته له تفاصيل خطف بلال شامة لنجله، وتكشف ان سيف هو نجله الذى تم خطفه منذ 19 عاما، وسط حالة من انهيار جعفر العمدة من البكاء، عندما علم ان سيف هو نجله، ويخبرها بإنه كان يشعر لان قلبه كان متعلق به.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 26 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 بعد منتصف الليل.

ويشارك في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع كلا من الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.