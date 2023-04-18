مسلسل سره الباتع الحلقة 27.. زفاف حامد وصافية

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 27، حفل زفاف الثنائي صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، وحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، بحضور والدة صافية وأهل القرية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 27

وكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 27 عن انتصار الحب، حيث بدأت علاقة صافية وحامد منذ الصغر، منذ وفاة والد حامد في صغره، حيث تبناه الشيخ سليم والد صافية، الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

ومنذ ذلك الوقت وحامد يذهب إلى منزل الشيخ سليم ويقابل صافية ويلعبان سويا، لكن حامد كان خائفا من طلب يد صافية من والدها بسبب أنّه فلاح بسيط لا يملك من المال ما يرضي والدتها.

وتنضم صافية إلى المقاومة مع حامد وشباب القرية، ما جعل الشيخ يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، يتدخل ويخبرهم أنّ هذا لا يصح ولابد من زواجهما، وبالفعل ينجح في إقناع والدة صافية، ويتم الزواج.