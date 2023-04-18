مسلسل سره الباتع الحلقة 27.. مقتل والدة حامد على يد الفرنسيين

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 27، أزمة كبيرة بعد مقتل أم حامد، التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي، وكشفت الأحداث أنّ الفرنسيين قتلوها بسبب ابنها حامد.

مسلسل سره الباتع الحلقة 27

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 27، أصدر نابليون بونابرت قرارا بالقبض على أم حامد، لعدم تمكنه من القبض على ابنها حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، الذي يقف للفرنسيين وجها لوجه، ومع كل ضربة لهم في القرية يرد عليهم بأسر جنودهم أو قتلهم.

وما يفعله حامد لم يتوقف عند هذا الحد، لكنه كان قد خطف الجنرال الفرنسي بيلو وتسبب في قتله على يد صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، ما جعل نابليون يبحث عنه في كل مكان ولكنه لم يجده، فقرر الضغط عليه بإصدار أمر باعتقال والدته، لكن الأمر ينتهي بقتلها بعد مشاجرة بينهم.