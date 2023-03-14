وزير الخارجية الروسي: الغرب يسعى لـ«شيطنتنا» بمنطق يتسم بالاستعمارية

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يسعى لـ«شيطنة» موسكو، وإظهارها في صورة غير صحيحة، استنادًا إلى منطلقات تتسم بالاستعمارية.

وأوضح "لافروف"، خلال كلمة بثتها القاهرة الإخبارية، بمؤتمر دولي للتضامن مع روسيا، أن بلاده تدافع عن مصالحها بشكل عام، ولا تسعى لنشر التهديدات، مُؤكدًا أن روسيا لا تسعى إلى غزو دول أخرى.

موسكو لا تسعى لفرض الهيمنة

وذكر أن موسكو لا تسعى لفرض الهيمنة عليها، بل تعمل فقط على حماية مصالحها وحقوقها، متهمًا الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة إخضاع الدول الآسيوية لإرادتها.

ولفت إلى الضغوط التي يمارسها الغرب على الدول التي تسعى لتوقيع اتفاقيات مع روسيا، وذلك في الوقت الذي يشهد تحركات لموسكو في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة مع دول العالم.

الغرب هو سبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

وحمّل وزير الخارجية الروسي الغرب مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وليس روسيا، مُؤكدًا أن أوروبا تفقد فرص التنافس التجاري دوليًا مع زيادة الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.