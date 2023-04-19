مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27.. راوية تكتشف تنازل والدتها عن أرض السوق

بعدما انتهت الحلقة الـ26 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، الذي يعرض على قناة DMC، باكتشاف راوية «مي عز الدين»، أن والدتها تنازلت عن أرض السوق، وبالتالي، فلم يعد من حقها، واكتشف طه القماش بمساعدة علوان، المكان الذي يختبئ فيه جابر، فقد بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل سوق الكانتو، بصدمة طه القماش الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة بعدما تفاجأ بتخريب أحد الأشخاص لدكانه وتجارته.

وتوالت أحداث المسلسل، بعد محاولة صالح الوصول إلى طه القماش، والذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة وعبدالمقصود خضر لمعرفة من هو، حتى يلتقي بأحد الرجال في أسيوط ليساعده في أيجاد ما يريده.

نجاح سوق الكانتو

يذكر أنّ مسلسل سوق الكانتو حقق نجاحًا واسعًا بين المسلسلات المنافسة في دراما رمضان خلال العام 2023، وتشارك في دور البطولة كل من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر عام 1920

يناقش مسلسل سوق الكانتو حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال عام 1920، وتدور أحداث المسلسل في أحد الأسواق الشهيرة في القاهرة لبيع ملابس البالة وهو سوق الكانتو ومن ثم تجمع أمير كرارة علاقة حب بينه وبين مي عز الدين، ويشاركهم في البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.