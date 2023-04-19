«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: حار على القاهرة وأمطار على عدّة محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الطقس الحار اليوم، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 32 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا معظم ساعات النهار على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبري، مع وجود رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على عدد من المحافظات، لكنها لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 16

- بنها 32- 17

- دمنهور 28 - 15

- وادي النطرون 32 - 16

- كفر الشيخ 29 - 17

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 33 - 16

- شبين الكوم 31 - 16

- طنطا 30 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 37 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 39 - 20

- أسوان 39 - 21

- الوادي الجديد 39 - 18

- أبوسمبل 37 - 20