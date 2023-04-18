حالة الطقس أول أيام العيد.. انخفاض درجات الحرارة ورياح على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، ذروة الموجة الحارة، وأنه اعتبارا من غد الأربعاء تشهد حالة الطقس انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس أول أيام العيد

وعن حالة الطقس أول أيام العيد الموافق الجمعة 21 إبريل، قالت هيئة الأرصاد إنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود ليلاً طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء

الظواهر الجوية المتوقعة أول أيام العيد

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة أول أيام العيد، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد

القاهرة الكبرى، العظمى 27 والصغرى 16

الوجه البحري، العظمى 27 والصغرى 16

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 22 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 23 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، العظمى 230 والصغرى 20

شمال الصعيد، العظمى 29 والصغرى 17

جنوب الصعيد، العظمى 35 والصغرى 21.