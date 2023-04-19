درجات الحرارة في جبل موسى تتجاوز 22 درجة لأول مرة منذ 120 يوما

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء صباح اليوم، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، وارتفعت الحرارة فوق قمم الحبال بمدينة سانت كاترين ووصلت إلى أعلى مستوى في درجات الحرارة منذ أكثر من 120 يوما.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المحافظة شهدت موجة حارة أمس، واليوم ارتفعت الحرارة عن أمس بواقع 3 درجات تقريبا.

قمة جبل موسى 22 درجة

وأكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص، أنّ المدينة تعيش أجواء صيفية حارة، وارتفعت درجات الحرارة فوق كل المناطق ووصلت إلى أعلى مستوياتها فوق قمم الجبال.

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين، أنّ قمة جبل موسى المقصد الأول للسياحة، سجلت صباح الأربعاء 19 درجة، وتصل خلال اليوم إلى 23 درجة وهي أعلى درجة سجلها جبل موسى منذ ديسمبر الماضي 2022.

وقال إنّ جبل سانت كاترين سجل 16 درجة وفي منتصف اليوم 21 درجة، بينما سجلت مدينة سانت كاترين 22 درجة لتصل في الظهيرة إلى 26 درجة.

شرم الشيخ أعلى درجة حرارة

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينتي شرم الشيخ ودهب سجلتا 31 درجة مئوية صباح الأربعاء، وهي أعلى درجة سجلتها المدينتين منذ بداية فصل الربيع، مشيرا إلى أنّ شرم الشيخ تتعرض لرياح شمالية بلغت سرعتها 18 كيلومترا في الساعة.

وسجلت درجات الحرارة في باقي مدن جنوب سيناء، طور سيناء 28 درجة، نويبع 28 درجة، طابا 27 درجة، رأس سدر 27 درجة.