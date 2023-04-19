إزالة 5 مخالفات بناء في دورية ليلية بالسويس.. وتحذير من مخالفة القانون

نجحت الدورية الليلية في حي الجناني بالسويس، في ضبط عدد من المواطنين وهم يحاولون إنهاء أعمال البناء والصب، بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والإزالة الفورية لـ5 حالات، وأُحيل المخالف إلى النيابة العسكرية.

وأوضح حي الجناين في بيان عنه، أنّ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، تتمثل في الإزالة الفورية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وتعرضهم للغرامة المالية والحبس.

استمرار المرور الليلي لضبط المخالفين

وناشدت رئاسة حي الجناين، المواطنين الشرفاء، عدم الانصياع خلف من يوهمون المواطنين زورا بقدرتهم على تفادي الإجراءات القانونية، وعدم الإزالة، مؤكدة أنّها ستستمر في أعمال المرور ليلا ونهارا لضبط المخالفين.

كما ناشدتهم بإعمال العقل والفطنة، بعدم الإقدام على مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء لأي سبب، تفاديا لتعريضهم للمساءلة القانونية، وتحمل الخسائر المادية الكبيرة.