أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. تمتد إلى القاهرة والجيزة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء الموافق ليلة 29 رمضان، حيث الليلة الوترية الأخيرة للشهر الكريم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة.

وذكرت أنّ هناك نشاط رياح اليوم الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود اليوم طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل، كما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 16

- بنها 32- 17

- دمنهور 28 - 15

- وادي النطرون 32 - 16

- كفر الشيخ 29 - 17

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 33 - 16

- شبين الكوم 31 - 16

- طنطا 30 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 37 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 39 - 20

- أسوان 39 - 21

- الوادي الجديد 39 - 18

- أبوسمبل 37 - 20 .