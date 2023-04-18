الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. أجواء ربيعية في عيد الفطر

يشهد طقس عيد الفطر المبارك، أجواء ربيعية، من المنتظر أن تستمر حتى نهاية العيد، حيث تنشط الرياح الخفيفة، وتنخفض الحرارة بمعدل 5 درجات، ابتداء من يوم الجمعة، أول أيام العيد بالحسابات الفلكية.

أجواء ربيعية فى العيد وانخفاض درجات الحرارة

كشف البيان الصادر، عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار، انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، يوم الجمعة أول أيام العيد، بحسب إعلان للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وسيشهد طقس يوم الوقفة الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة بعدد من المحافظات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية

نشاط الرياح

يشهد طقس الجمعة أول أيام العيد، وفقاً للحسابات الفلكية، بحسب الأرصاد، نشاط للرياح في عدد من المحافظات، حيث تنشط حركة الرياح، على مناطق هي القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات، وفقاً لإعلان الهيئة العامة للأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الجمعة أول أيام العيد

الأجواء الربيعية التى يشهدها، طقس عيد الفطر المبارك، تنخفض فيه الحرارة عن المعدلات، السابقة ليوم الوقفة، حيث تنخفض لنحو 5 درجات، بداية من يوم الجمعة، وفقا للأرصاد الجوية، على النحو التالي:-

القاهرة الكبرى الوجه البحري: العظمى27 والصغرى 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد:العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية