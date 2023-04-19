محافظات تتعرض لعواصف ترابية.. وتحذيرات من «الأرصاد» لـ4 فئات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض بعض المحافظات لعواصف ترابية، حيث يحمل طقس الأسبوع الجاري بداية من اليوم لظاهرة جوية، يستوجب الحذر منها، خاصة خلال التنقل والسفر، أو الخروج من المنازل لفئات معينة، حيث تؤثر تلك الظاهرة على أنشطتهم اليومية.

محافظات تتعرض لعواصف ترابية

ويشهد طقس اليوم وغدا الخميس وقفة عيد الفطر، وفقا للحسابات الفلكية تعرض عدد من المحافظات لعواصف ترابية، حيث تنشط حركة الرياح، على عدد من المحافظات، التي تكون مصحوبة بأتربة عالقة، أو مثيرة للرمال أحيانا، بحسب التوقعات الخاصة بخبراء الأرصاد.

نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات

تتعرض معظم المحافظات، إلى نشاط حركة الرياح، وتسجل في عدد من المناطق 32كم/ ساعة، إذ تتضمن محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد على فترات، تكون مصحوبة بأتربة عالقة في بعض المناطق، من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفقا لما كشفه بيان هيئة الأرصاد الجوية، خلال توقعات طقس الأسبوع الجاري.

تحذيرات للسائقين وكبار السن والأطفال

محافظات تتعرض لعواصف ترابية، وفقا لبيان هيئة الأرصاد، وهناك تحذيرات لكبار السن والأطفال ومرضى الحساسية والصدر، من التعرض للأتربة العالقة في الجو، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، وقت العواصف، وظهور الأتربة في الأجواء.

كما توجه الأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور، تحذيرات للسائقين عند قيادة السيارات على الطرق، بتهدئة السرعة بحسب شدة حركة نشاط الرياح.