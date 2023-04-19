حبس المتهم بإدارة تطبيق مقرصن لإذاعة القرآن الكريم 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يبث من خلاله المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث في الواقعة.

إدارة تطبيق إلكتروني

البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن تورط أحد الأشخاص، يقيم في محافظة كفر الشيخ، في إنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

استخدام أساليب التخفي

واتخذ المتهم من مسكنه مقراً لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدماً أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تمّ استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وأمكن ضبط المتهم.

وبعد التفتيش في حضور المتهم، عُثر على هاتف محمول عليه آثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني وفلاش ميموري تحتوي على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.