رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الزراعة»: الذرة المصرية أصبحت مميزة وتفوقت على نظيرتها الأرجنتينية

كتب:

محمد عزالدين
07:36 م | الأربعاء 15 مارس 2023
أرض زراعية

أرض زراعية

كشفت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أهمية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية؛ ودوره في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

إضافة أراضٍ جديدة

وقالت هدى رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر يُمثل إضافة أراض جديدة للرقعة الزراعية؛ من خلال الاستصلاح، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري.

وأضافت رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، مساء اليوم الأربعاء، أن المياه المعالجة تخلط بالآبار من أجل تقليل نسبة الملوحة بها، واستخدامها في الري بالأراضي المستصلحة، مشيدة بما جرى استصلاحه في المناطق الجديدة بالعديد من المحافظات؛ ومنها المنيا وبني سويف.

وتابعت الدكتورة هدى رجب أن الدولة تتجه لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل؛ مؤكدة أن الذرة المصرية أصبحت مميزة جدًا؛ لتتفوق على نظيرتها الأرجنتينية، لافتة إلى أن الزراعة هي القاطرة التي ستقدم لمصر قيمة مضافة، حاليًا.

توفير العملة الصعبة

وأوضحت أن تعظيم دور الزراعة سيعمل على توفير العملة الصعبة؛ نظرًا إلى الحد من استيراد احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية من الخارج، إلى جانب توفير وطرح السلع بالأسواق الداخلية.

اقرأ المزيد:

«الزراعة»: الأسمدة الآزوتية تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

مدير معهد المياه بوزارة الزراعة: مجمع مصانع الأسمدة صرح عملاق يخدم التنمية

وزير الزراعة: افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية يحقق قدرا كبيرا من الأمان في القطاع

وزير الزراعة: نخطط لإنشاء حقول إرشادية للذرة وعباد الشمس لأول مرة

وزير الزراعة: 75 مليار جنيه إجمالي قيمة دعم صغار المزارعين في 3 سنوات

وزير الزراعة: توقعات بتصدير الفائض من القمح مع حلول 2024

وزير الزراعة: تطبيق نموذج رقمنة خصوبة الأراضي الزراعية لتقليل هدر الأسمدة
بقلم محمد عزالدين