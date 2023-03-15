«الزراعة»: الذرة المصرية أصبحت مميزة وتفوقت على نظيرتها الأرجنتينية

كشفت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أهمية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية؛ ودوره في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

إضافة أراضٍ جديدة

وقالت هدى رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر يُمثل إضافة أراض جديدة للرقعة الزراعية؛ من خلال الاستصلاح، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري.

وأضافت رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، مساء اليوم الأربعاء، أن المياه المعالجة تخلط بالآبار من أجل تقليل نسبة الملوحة بها، واستخدامها في الري بالأراضي المستصلحة، مشيدة بما جرى استصلاحه في المناطق الجديدة بالعديد من المحافظات؛ ومنها المنيا وبني سويف.

وتابعت الدكتورة هدى رجب أن الدولة تتجه لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل؛ مؤكدة أن الذرة المصرية أصبحت مميزة جدًا؛ لتتفوق على نظيرتها الأرجنتينية، لافتة إلى أن الزراعة هي القاطرة التي ستقدم لمصر قيمة مضافة، حاليًا.

توفير العملة الصعبة

وأوضحت أن تعظيم دور الزراعة سيعمل على توفير العملة الصعبة؛ نظرًا إلى الحد من استيراد احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية من الخارج، إلى جانب توفير وطرح السلع بالأسواق الداخلية.